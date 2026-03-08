Domenica 8 marzo sono in programma diverse partite di calcio tra cui incontri di Serie A, Serie B, FA Cup, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1. Tra queste, il match principale della giornata è il derby tra Milan e Inter, una sfida che coinvolge anche una lotta per il vertice della classifica di Serie A. La giornata si presenta ricca di appuntamenti di rilievo in vari campionati europei.

Il match clou della domenica di Serie A è senza dubbio il derby tra Milan e Inter, che in questo campionato è per giunta anche uno scontro diretto per lo Scudetto. Dieci punti di vantaggio sembrano a dire il vero incolmabili, anche perché suo malgrado la squadra allenata da Chivu è stata eliminata dalla Champions League e potrà dedicarsi esclusivamente alla Serie A. Una vittoria dei rossoneri potrebbe però parzialmente riaprire il campionato, e Allegri senza dubbio ci proverà visto che la qualificazione alla prossima Champions League è ormai sempre più vicina. Per questo motivo in una sfida comunque equilibrata non è da escludere almeno un gol per squadra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

I pronostici di domenica 8 marzo: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

