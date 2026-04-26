I pronostici di domenica 26 aprile | Serie A FA Cup Liga Bundesliga e Ligue 1

Domenica 26 aprile si disputano diverse partite di calcio in diversi campionati europei. In Italia si gioca in Serie A, mentre in Inghilterra si svolge la finale di FA Cup. In Germania, Spagna e Francia sono in programma match di Bundesliga, Liga e Ligue 1 rispettivamente. Sono previste anche altre partite in vari tornei nazionali e internazionali, con pronostici che riguardano le sfide di questa giornata.

I pronostici di domenica 26 aprile, in campo Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo La domenica di Serie A propone una grande classica del calcio italiano, ovvero la sfida tra Milan e Juventus, impegnate in questo finale di campionato a mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Una missione ormai alla portata per entrambe, con ritmi però differenti. Il Milan balbettante nel girone di ritorno, la Juventus rigenerata da Spalletti: i gol non dovrebbe mancare, entrambe proveranno a chiudere la pratica con una vittoria ma un pareggio alla fine potrebbe andare bene ad entrambe.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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