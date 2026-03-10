La Ferrari cambia motore per la F1 2027 ma potrebbe debuttare già nel Mondiale in corso | solo in un caso

La Ferrari sta sviluppando un nuovo motore per le monoposto di Formula 1 destinate al 2027, ma potrebbe decidere di introdurlo già nel campionato in corso, ovvero quello del 2026. La casa automobilistica ha comunicato che il lancio del nuovo motore avverrebbe in un’unica occasione, senza confermare ancora se e quando questa sarà effettivamente adottata durante la stagione in corso.

La Ferrari lavora a un nuovo motore F1 pensato per il 2027, ma il debutto potrebbe essere anticipato già nel Mondiale 2026. Può accadere solo in un caso: con la concessione dell'ADUO prevista dal regolamento FIA.