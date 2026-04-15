FIA | vittoria Ferrari stop al trucco motore Mercedes e Red Bull

La Federazione Internazionale dell’Automobile ha pubblicato una nuova direttiva tecnica che ha portato alla vittoria della Ferrari in una recente competizione. La decisione ha comportato lo stop alle pratiche di modifica del motore adottate da Mercedes e Red Bull, ritenute non conformi alle regole. La misura riguarda specifici aspetti tecnici legati alle prestazioni dei motori e alle modifiche consentite durante le gare.

Mercedes e Red Bull non potranno più usare stratagemmi in qualifica. A partire dall’imminente Gran Premio di Miami, le scuderie non potranno più avvalersi di una specifica procedura legata al funzionamento del motore, che interveniva di fatto su una zona grigia del regolamento subito sfruttata da costruttori come Mercedes e Red Bull. L’espediente ingegneristico oggetto del divieto consisteva in un’interruzione improvvisa e volontaria della MGU-K (parte elettrica) in concomitanza con la conclusione del giro di qualifica. In questo modo le scuderie evitavano il progressivo e fisiologico calo di potenza imposto dai sistemi standard, ricavando un enorme vantaggio prestazionale sul giro secco.🔗 Leggi su Sportface.it

F1, la FIA non interverrà sul ‘trucco’ del motore di Mercedes e Red Bull per il Mondiale 2026La prima grande contesa tecnica della stagione di F1 2026 riguarda i motori delle monoposto, in particolare Mercedes e Red Bull Powertrains.

La FIA dà ragione alla Ferrari, il trucco di Mercedes e Red Bull in F1 sarà vietato dal GP MiamiLa FIA dal Gran Premio di Miami vieterà il trucchetto che i piloti motorizzati Mercedes e Red Bull hanno utilizzato nelle Qualifiche dei primi GP...

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Ferrari prepara il colpo Hannah Schmitz e sorride: la FIA stanga Mercedes e Red Bull, cosa cambia per AntonelliIl trucchetto utilizzato da Mercedes e Red Bull in qualifica è stato vietato dalla FIA proprio dopo una protesta della Ferrari che prepara il ritorno in pista e prova a strappare Hannah Schmitz ... sport.virgilio.it

Uno stratagemma tecnico usato da Mercedes e Red Bull nelle qualifiche ha acceso il confronto in F1. La FIA, dopo il confronto con Ferrari, ha deciso di vietarlo dal GP di Miami: cambia così un equilibrio che aveva già fatto discutere nel paddock: https:// - facebook.com facebook

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