Arsenale di Taranto Iaia replica alla CGIL | Investimento da 61 milioni polemiche ideologiche

Il progetto di un nuovo bacino galleggiante all’Arsenale di Taranto ha suscitato diverse reazioni. La CGIL ha espresso critiche, mentre un rappresentante locale ha risposto sottolineando che si tratta di un investimento da 61 milioni di euro. La questione divide gli interessati, e il dibattito pubblico si concentra sulle parole di chi difende e chi contesta l’intervento.

Il progetto di realizzazione di un nuovo bacino galleggiante nell'Arsenale di Taranto continua a far discutere. Dopo le perplessità espresse nei giorni scorsi dalla CGIL, interviene il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che difende l'investimento annunciato dal Ministero della Difesa. Secondo quanto comunicato dal dicastero, saranno destinati 61,4 milioni di euro alla realizzazione di un bacino galleggiante con una portata superiore alle 10.000 tonnellate. L'infrastruttura dovrebbe consentire la creazione a Taranto di un polo manutentivo nazionale per alcune tra le principali unità navali della Marina militare, tra cui le fregate Fremm, le unità Orizzonte e le navi di pattugliamento PCA.