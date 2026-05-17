Ex portuali TCT Iaia sollecita la partenza dei corsi di formazione

Il deputato di Fratelli d’Italia ha nuovamente sollecitato l’avvio dei corsi di formazione e riqualificazione per i 330 lavoratori ex TCT del porto di Taranto. La richiesta si basa sulla necessità di accelerare le procedure amministrative e di garantire un percorso di aggiornamento professionale per i lavoratori coinvolti. La questione riguarda le misure di ricollocamento e riqualificazione di un gruppo di lavoratori che si trova in attesa di iniziative concrete.

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Tarantini Time Quotidiano Il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia torna a chiedere l’avvio dei corsi di formazione e riqualificazione destinati ai 330 lavoratori ex TCT del porto di Taranto, sottolineando la necessità di accelerare le procedure. “La formazione – sottolinea il deputato – è un elemento cruciale per garantire un futuro stabile e prospero ai nostri lavoratori, soprattutto in un contesto economico in continua evoluzione. È essenziale che la Regione Puglia acceleri le procedure necessarie per l’avvio di questi corsi. La riqualificazione professionale è un investimento nel capitale umano, e i nostri lavoratori meritano di essere supportati in questo processo”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ex portuali TCT, Iaia sollecita la partenza dei corsi di formazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ex TCT di Taranto: Iaia chiede alla Puglia corsi per 330 lavoratori? Punti chiave Quali sono i nuovi percorsi formativi previsti per i lavoratori? Come influirà il ritardo burocratico sul futuro delle famiglie... Taranto: nuovi corsi per ex TCT, la Puglia punta al reinserimento? Punti chiave Quali competenze specifiche verranno insegnate per soddisfare le nuove aziende? Come influirà questa formazione sul futuro indotto del... Ex Tct, arriva la convocazione dell’Arpal per la formazioneDopo una lunga attesa, sta per sbloccarsi la formazione per i 320 addetti ex Tct-Evergreen affinché possano trovare un nuovo lavoro. L’Arpal, l’Agenzia della Regione Puglia per le politiche del lavoro ... quotidianodipuglia.it Altri sei mesi di indennità. Ex portuali, la proposta in ParlamentoL’emendamento al decreto legge Coesione per dare ai 330 lavoratori portuali ex TCT-Evergreen di Taranto altri nove mesi di Indennità di mancato avviamento (da aprile a dicembre 2024), è stato ... quotidianodipuglia.it