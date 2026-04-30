Lo studio televisivo noto come Teatro delle Vittorie, situato a Roma, è tra gli immobili messi in vendita dalla Rai. Si tratta di uno dei quindici edifici che l’azienda ha deciso di cedere. La vendita riguarda strutture utilizzate per produzioni televisive, con specifiche caratteristiche architettoniche e storiche. La decisione di vendere questi immobili fa parte di un piano più ampio di ristrutturazione e riorganizzazione patrimoniale.

Lo storico studio televisivo è uno dei quindici immobili che la Rai ha messo in vendita, e quello che ha suscitato più polemiche Da alcuni giorni si parla del Teatro delle Vittorie di Roma perché conduttori televisivi come Renzo Arbore, Fiorello e Stefano De Martino sono intervenuti pubblicamente contro la decisione della Rai di venderlo. Il Teatro delle Vittorie è un teatro di posa costruito durante la Seconda guerra mondiale e che a partire dal dopoguerra fu utilizzato come studio per la registrazione di alcuni dei programmi più noti della televisione italiana, tra cui Canzonissima e Studio Uno. Negli ultimi anni ha progressivamente...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa c’è dietro la vendita del Teatro delle Vittorie a Roma

SCONTRO TOTALE IN RAI: FIORELLO SI RIBELLA ALLA VENDITA DEL TEATRO DELLE VITTORIE!

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