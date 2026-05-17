Si è svolta una serata dedicata alla cultura e all’archeologia, organizzata da Gargano da Scoprire e GDS. L’evento ha incluso la presentazione in anteprima di un documentario intitolato “La Chiesa dei SS.” Durante l’appuntamento sono stati approfonditi i temi delle sepolture antiche e delle scoperte storiche legate alla zona, offrendo ai partecipanti un’occasione di conoscere meglio il patrimonio archeologico locale. La serata ha riunito appassionati e studiosi interessati a scoprire i dettagli delle pratiche funerarie e delle testimonianze del passato.

“La Chiesa dei SS. Pietro e Paolo: I Segreti Sepolti dei Domenicani”, realizzato da Garganodascoprire. 📍 Sabato 8 Agosto 2026.📌 Piazza San Domenico – Vico del Gargano. Ore 19:00 – Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Padre Franco Moscone; Ore 21:30 – Presentazione del documentario dedicato alla Chiesa ed ex convento domenicano. Forse qualcuno di voi si sarà chiesto che fine abbia fatto il documentario annunciato alcune settimane fa. Abbiamo quindi deciso di trasformarlo in un vero e proprio evento culturale: una serata dedicata alla storia nascosta della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Vico del Gargano, antico convento domenicano dove, durante i lavori di restauro del 2020, vennero alla luce importanti testimonianze archeologiche. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Evento culturale con Gargano da Scoprire: “I segreti delle sepolture”

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