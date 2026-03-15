Gargano da scoprire | torre di San Felice a Vieste

Nel Gargano si trova la torre di San Felice a Vieste, una delle numerose strutture difensive lungo la costa. Questa torre è situata nel tratto di costa della cittadina, parte di un sistema di fortificazioni che attraversano l’intero promontorio. La torre di San Felice rappresenta uno dei punti di riferimento storici della zona, visibile lungo il perimetro costiero di Vieste.

l Gargano è costellato di torri lungo tutto il suo perimetro costiero. Esse fungevano da avamposto di osservazione per prevenire gli attacchi pirateschi dal mare. I primi a pensare a un sistema di vigilanza organizzato per la difesa delle coste furono gli Angioini, tramite la sistemazione di piccole torri collegate a vista. Una di queste torri è nominata ‘San Felice’, in territorio di Vieste, nei pressi della baia omonima. Essa è speciale per due motivi: è la più orientale delle torri garganiche ed è collocata in uno dei posti più caratteristici e conosciuti del Gargano. Torre San Felice è stata costruita nel 1568, a sud di Vieste, in perfetta comunicazione visiva con altre due torri. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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