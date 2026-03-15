Il countdown per gli Oscar 2026 è iniziato, con l’evento previsto nella notte tra il 15 e il 16 marzo a Los Angeles. L’attenzione si concentra non solo sui premi, ma anche sui look delle star che sfileranno sul red carpet. Per scoprire i segreti di bellezza delle candidate, sono stati individuati alcuni professionisti da seguire su Instagram, specializzati in trucco, acconciature e cura della pelle.

È ufficialmente iniziato il countdown per gli Oscar 2026, che si terranno nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo a Los Angeles, ma l’attesa non è solo per i nomi dei vincitori, bensì anche per i look delle star sul red carpet. E come sempre accade, la bellezza è parte integrante della notte più importante per Hollywood, perché se un abito spesso può solo far sognare un make up e un’ acconciatura sono decisamente più a portata di mano. Oscar 2026: Mara Roszak e Nina Park per Emma Stone. Stylist, make up artist e parrucchieri lavorano in sinergia per dar vita a look beauty eleganti, o destinati a far discutere, in ogni caso indimenticabili. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Servono tanti professionisti per fare una diva. Ecco chi sono quelli da seguire su Instagram per scoprire i segreti di bellezza delle candidate agli Oscar 2026

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