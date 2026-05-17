Eurovision trionfo della Bulgaria seconda Israele Solo quinto il nostro Sal Da Vinci

All’Eurovision, la Bulgaria si è aggiudicata la vittoria, mentre Israele si è piazzata al secondo posto. Il cantante bulgaro ha ottenuto un risultato inaspettato rispetto alle aspettative iniziali. Il nostro rappresentante, Sal Da Vinci, si è classificato al quinto posto. Durante la serata sono stati eseguiti vari brani, tra cui quello bulgaro, che ha ricevuto il maggior numero di voti. La serata si è conclusa con il trionfo della Bulgaria, secondo quanto annunciato ufficialmente.

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Bangaranga Bangaranga Bangaranga. contro ogni previsione della vigilia all’Eurovision trionfa la Bulgaria. Quel ritornello che ti si stampa nel cervello ha fatto il miracolo, per la prima volta il paese dell’Est vince la competizione. D’altronde quella della cantante Dara è stata una delle performance più visivamente esplosive, nuove, fresche, energiche e quindi più vicine alla spirito della kermesse. Mentre il nostro Sal Da Vinci si è dovuto accontentare della quinta posizione e comunque un posto nella storia dell’Eurovision e anche un grande riconoscimento internazionale. La canzone della Bulgaria ha ricevuto un alto punteggio dalle giurie di qualità e un trionfo al televoto, facendola schizzare al primo posto con 516 voti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eurovision, trionfo della Bulgaria, seconda Israele. Solo quinto il nostro Sal Da Vinci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Eurovision Song Contest 2026, la finale: vince a sorpresa la Bulgaria, Israele secondo, Sal Da Vinci quinto Eurovision, Bulgaria trionfa, Sal Da Vinci quintoLa Bulgaria vince l'Eurovision 2026, niente da fare per Sal Da Vinci che si piazza quinto, come Lucio Corsi lo scorso anno All’Eurovision 2026trionfa... Eurovision, trionfo della Bulgaria, seconda Israele. Solo quinto il nostro Sal Da VinciBangaranga cantato da Dara ha mandato in tilt il televoto. Delusione italiana per il nostro cantante che, comunque, si porta a casa molti apprezzamenti ... ilgiornale.it All’Eurovision 2026 trionfa la Bulgaria. Sal Da Vinci quintoDara e il suo brano dance Bangaranga conquistano Vienna, ma la serata è segnata dalle contestazioni al momento del voto: quando Israele balza in testa, l'arena protesta. L'Italia chiude quinta con S ... verbanonews.it