Eurovision Bulgaria trionfa Sal Da Vinci quinto

Durante la finale dell'Eurovision 2026, la rappresentante della Bulgaria si è aggiudicata la vittoria, mentre il cantante italiano si è posizionato in quinta posizione. La competizione ha visto la partecipazione di diversi artisti provenienti da vari paesi, con votazioni che si sono concluse questa sera. La serata ha confermato il successo della Bulgaria nel concorso, mentre l’Italia ha mantenuto una buona posizione, come già avvenuto nello scorso anno con un’altra rappresentanza.

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La Bulgaria vince l'Eurovision 2026, niente da fare per Sal Da Vinci che si piazza quinto, come Lucio Corsi lo scorso anno All’Eurovision 2026trionfa laBulgariaconBangaranga, cantata da Dara. Una gara che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, dato cheIsraele, per il secondo anno consecutivo, stava per aggiudicarsi la coppa.Quest’anno la vittoria di questo Paese avrebbe fatto ancora più scalpore proprio perché alcuni Stati hanno deciso di boicottare la kermesse,come ad esempio al Spagna, che appartiene alle big five. L’Italia è stata premiata sia dalle giurie di qualità sia dal televoto, ma purtroppo non è stato abbastanza,Sal da Vinci si porta a casa un dignitoso quinto posto: la suaPer sempre sìnon è piaciuta abbastanza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Eurovision, Bulgaria trionfa, Sal Da Vinci quinto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Bulgaria trionfa allEurovision: secondo Israele, Italia quinta Sullo stesso argomento Eurovision 2026, vince la Bulgaria con ?Bangaranga?: quinto posto per Sal Da VinciNonostante i pronostici avversi, Sal Da Vinci ha affrontato la finale dell’Eurovision Song Contest, ieri sera sul palco della Stadthalle, con la... Bulgaria trionfa all’Eurovision 2026: Dara vince con “Bangaranga”, Italia quinta con Sal Da VinciLa serata del 16 maggio 2026 ha scritto una pagina di storia per la Bulgaria: Dara ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026 con il brano “Bangaranga”,... Delusione Sal Da Vinci. Titoli a caso di Repubblica e dove trovarli #EscIta #Eurovision x.com EUROVISION - Vince la Bulgaria con Bangaranga di Dara, Italia quinta con Sal Da VinciE' la Bulgaria a trionfare all'Eurovision Song Contest 2026. A Vienna, Dara trionfa con la sua Bangaranga. Al secondo posto Israele, mentre Sal Da Vinci arriva quinto con la sua Per Sempre sì. Di ... napolimagazine.com Eurovision 2026, vince la Bulgaria. Sal Da Vinci nella Top 5 dopo le lacrime sul palcoL'Italia non trionfa all'Eurovision Song Contest ma ottiene un ottimo risultato: Sal Da Vinci scoppia a piangere dopo la sua esibizione ... corrieredellosport.it