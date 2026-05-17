Eurovision Song Contest 2026 la finale | vince a sorpresa la Bulgaria Israele secondo Sal Da Vinci quinto

Durante la finale dell'Eurovision Song Contest 2026, la Bulgaria si è aggiudicata la vittoria con un risultato sorprendente, mentre Israele si è classificato al secondo posto. La competizione ha visto una sfida tra Dara e Noam Bettam, con quest'ultimo che ha recuperato posizioni nel televoto dopo giorni di polemiche. Tra i finalisti anche Sal Da Vinci, che si è piazzato al quinto posto. La serata ha coinvolto numerosi artisti e ha visto una stretta conclusione tra le nazioni in gara.

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La bulgara Dara, 27 anni, ha tutti i motivi per sorridere. La sua Bangaranga, che tradotto significa «tumulto», è un inno dance che, dice lei, è «un invito ad agire con amore e a non farsi prendere dalla paura». Ha battuto i concorrenti di un’edizione in realtà fiacca - alcuni boicottaggi, come quello della Spagna, hanno pesato, in ogni caso cinque Paesi in meno è un dato che non si può ignorare con facilità - con le loro stesse armi: un’esibizione travolgente con tanto di corpo di ballo, un messaggio piano e rassicurante, comunque generico e banale, ma anche un ritmo intenso e delle soluzioni un po’ a là Shakira (non quella fake di Cipro), meno aridi e trash della concorrenza, che a tratti è sembrata raschiare il fondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Eurovision Song Contest 2026, la finale: vince a sorpresa la Bulgaria, Israele secondo, Sal Da Vinci quinto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision Song Contest 2026 - Grand Final - Live from Vienna | Vote at esc.vote Sullo stesso argomento Leggi anche: Eurovision 2026, Sal Da Vinci quinto: vince la Bulgaria Eurovision 2026, vince la Bulgaria con ?Bangaranga?: quinto posto per Sal Da VinciNonostante i pronostici avversi, Sal Da Vinci ha affrontato la finale dell’Eurovision Song Contest, ieri sera sul palco della Stadthalle, con la... i bulgari vincono l'Eurovision Song Contest... #Eurovision2026 #Eurovision #ESCITA #ESC2026 #17maggio x.com [Discussione dal Vivo] Eurovision Song Contest 2026 Semi-Finale 1 @ 21:00 CEST reddit Eurovision Song Contest 2026, la finale: vince a sorpresa la Bulgaria, Israele secondo, Sal Da Vinci quintoTesta a testa fino alla fine tra Dara e Noam Bettam, che rimonta al televoto dopo una settimana di polemiche. Per sempre sì, complice un calo di voce, non sfonda fino alla fine, in generale è stata un ... vanityfair.it Eurovision Song Contest 2026, vincitore: chi ha vinto, la classifica finaleEurovision Song Contest 2026, vincitore: chi ha vinto, la classifica finale. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it