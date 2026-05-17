Eurovision Song Contest 2026 la finale | vince a sorpresa la Bulgaria Israele secondo Sal Da Vinci quinto
Durante la finale dell'Eurovision Song Contest 2026, la Bulgaria si è aggiudicata la vittoria con un risultato sorprendente, mentre Israele si è classificato al secondo posto. La competizione ha visto una sfida tra Dara e Noam Bettam, con quest'ultimo che ha recuperato posizioni nel televoto dopo giorni di polemiche. Tra i finalisti anche Sal Da Vinci, che si è piazzato al quinto posto. La serata ha coinvolto numerosi artisti e ha visto una stretta conclusione tra le nazioni in gara.
La bulgara Dara, 27 anni, ha tutti i motivi per sorridere. La sua Bangaranga, che tradotto significa «tumulto», è un inno dance che, dice lei, è «un invito ad agire con amore e a non farsi prendere dalla paura». Ha battuto i concorrenti di un’edizione in realtà fiacca - alcuni boicottaggi, come quello della Spagna, hanno pesato, in ogni caso cinque Paesi in meno è un dato che non si può ignorare con facilità - con le loro stesse armi: un’esibizione travolgente con tanto di corpo di ballo, un messaggio piano e rassicurante, comunque generico e banale, ma anche un ritmo intenso e delle soluzioni un po’ a là Shakira (non quella fake di Cipro), meno aridi e trash della concorrenza, che a tratti è sembrata raschiare il fondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Nessuno l’aveva vista arrivare, gli scommettitori la davano indietro, invece a sorpresa stravince la Bulgaria. L’Eurovision Song Contest 2026 va a Dara e alla sua Bangaranga, che tradotto significa tumulto, un inno dance che la 27enne popstar - già una star facebook
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