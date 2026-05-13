Durante l'Eurovision, un artista è riuscito ad arrivare in finale, mentre si sono verificati momenti di tensione tra il pubblico e le forze di sicurezza. Alcuni attivisti sono penetrati nel palco dell'Arena, mentre altri hanno organizzato una protesta con bare in Schwedenplatz. La sicurezza ha cercato di contenere le persone coinvolte, in un contesto caratterizzato da urla e scontri.

? Punti chiave Come sono riusciti gli attivisti a raggiungere il palco dell'Arena?. Chi ha organizzato la protesta con le bare in Schwedenplatz?. Perché la sicurezza ha fermato l'attivista subito dopo la canzone?. Quali altri artisti hanno ottenuto il pass per la finale?.? In Breve Dieci concorrenti, tra cui Akylas e Linda Lampenius, accedono alla finale del 16 maggio.. Manifestanti hanno deposto bare simboliche in Schwedenplatz prima dell'esibizione del 12 maggio.. Un attivista con scritta Libera Palestina è stato fermato dalla sicurezza dopo il brano.. Il sistema di selezione finale prevede il 50% di televoto e giurie nazionali.. Noam Bettan accede alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026 dopo una serata di tensione a Vienna, segnata da proteste tra il pubblico e manifestazioni nelle piazze della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurovision, Noam Bettan in finale tra urla e scontri con la sicurezza

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