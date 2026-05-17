Durante l’Eurovision Song Contest 2026, la Bulgaria ha ottenuto la sua prima vittoria grazie alla performance di Dara con il brano Bangaranga. La cantante ha ricevuto il maggior numero di voti sia dal pubblico che dalla giuria internazionale. La serata ha visto anche la partecipazione di altri artisti europei, tra cui un rappresentante di un paese mediterraneo che si è classificato quinto. La competizione si è svolta in una città europea, con numerosi paesi in gara e un totale di partecipanti provenienti da diverse nazioni.

La Bulgaria entra nella storia dell’Eurovision Song Contest 2026 grazie alla vittoria di Dara con il brano Bangaranga. La cantante bulgara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita a convincere sia le giurie di qualità sia il pubblico da casa, conquistando il primo trionfo assoluto per il Paese nella competizione europea. Fino a oggi il miglior risultato della Bulgaria era stato il secondo posto ottenuto nel 2017. Il successo di Dara rappresenta quindi una svolta storica per la musica bulgara e per l’intera manifestazione. L’Italia chiude al quinto posto con Sal Da Vinci e il brano Per Sempre Sì, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Eurovision Song Contest 2026, vince la Bulgaria con Dara: Sal Da Vinci quinto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Eurovision Song Contest, vince la Bulgaria con il Bangaranga

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Eurovision Song Contest 2026, la finale: vince a sorpresa la Bulgaria, Israele secondo, Sal Da Vinci quinto

Eurovision Song Contest 2026, vince Dara con “Bangaranga”. Sal al quinto postoLa settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si è conclusa con la vittoria di Dara, l’artista in gara per la Bulgaria.

La Bulgaria con Dara vince l'Eurovision Song Contest 2026Non so se sto dormendo o se e' tutto vero. Ditemelo voi, non lo so #ANSA ow.ly/sjqn50Z0Hgj x.com

[Discussione dal Vivo] Eurovision Song Contest 2026 Semi-Finale 1 @ 21:00 CEST reddit

La scaletta e le canzoni della finale dell’Eurovision Song Contest 2026: quando canta Sal Da Vinci?Eurovision Song Contest 2026, la scaletta della finale e con l'ordine di uscita dei cantanti e Paesi in gara, c'è anche Sal Da Vinci! superguidatv.it

Chi ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026 e classifica, mani al volto per Sal Da Vinci e fischi per IsraeleEurovision Song Contest 2026, vince la Bulgaria con Dara. Sal Da Vinci chiude quinto: la classifica finale e i punteggi ... virgilio.it