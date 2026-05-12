Eurovision Song Contest 2026 quando canta Sal Da Vinci | la scaletta con l' ordine di uscita e i favoriti

Per l'edizione del 2026 dell'Eurovision Song Contest, è stata resa nota la scaletta della prima semifinale, con l'ordine di uscita dei vari artisti. Tra i partecipanti figura anche Sal Da Vinci, che si esibirà in una delle prime posizioni. La manifestazione si svolgerà in una città europea ancora da definire, e i favoriti tra i vari concorrenti sono stati indicati da alcuni scommettitori e sondaggi online.

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