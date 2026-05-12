Tra poche ore prende il via l’Eurovision Song Contest 2026, giunto alla sua settantesima edizione. La prima semifinale segna l’inizio di tre serate di musica con artisti provenienti da 35 paesi diversi. Tra le esibizioni in programma c’è anche il brano “Per Sempre sì” di Sal Da Vinci, che aprirà le danze della competizione. L’evento si svolge in una cornice internazionale, attirando l’attenzione di appassionati di musica da tutto il continente.

Manca davvero pochissimo al debutto televisivo dell’ Eurovision song contest 2026, la gara canora di respiro europeo (ma non solo) che quest'anno è alla sua settantesima edizione e vedrà impegnati per tre serate artisti provenienti da 35 Paesi. I cantanti saranno pronti a sfidarsi per ottenere il titolo di vincitori del 2026 e a rappresentare l’Italia sarà Sal Da Vinci che ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo con Per sempre si. Per la sua esibizione in gara, il rappresentante del Belpaese ha scelto di portare con sé una squadra di quattro ballerini, tra cui spiccano Marcello Sacchetta e Francesca Tocca (già presenti nel videoclip ufficiale) vestiti da sposi e pronti a riprendere il tema matrimoniale del brano dell’artista partenopeo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'Eurovision Song Contest 2026 apre con la prima semifinale e il Per Sempre sì di Sal Da Vinci

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