Si è conclusa la settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest, con la vittoria della Bulgaria e il trionfo di Dara. Durante la finale sono stati assegnati i punteggi delle diverse performance, con alcune entrate in classifica e altre che sono uscite dal podio. Tra le esibizioni più apprezzate c’è stata quella di Bangaranga, che ha ricevuto un punteggio di 8, mentre quella di un altro concorrente ha ottenuto 10 punti e si è posizionata fuori dalla top three.

Si è chiusa la settantesima edizione dell’ Eurovision Song Contest, con la vittoria della Bulgaria: Dara ha vinto ed è subito Bangaranga mania. Un’edizione sottotono: la competizione non ha tradito se stessa, facendo del trash la sua bandiera (così come l’amore e l’unione tra i popoli attraverso la musica), ma abbiamo un chiaro problema. Forse un blocco della creatività, il riflesso dei tempi che stiamo vivendo: all’Eurovision è mancato l’elemento base, l’effetto pop. Qualche picco, esibizioni memorabili e poi Sal Da Vinci, che si è classificato al quinto posto. Le nostre pagelle. La Flag Parade di un’edizione dimenticabile che ci ha reso tutti tifosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eurovision Song Contest 2026, pagelle della finale: Sal fuori dal podio (10), il boom di Bangaranga (8)

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