La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 ha preso il via con l’intervento dei conduttori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, che hanno aperto con una gag ispirata alle atmosfere di Wasted Love, il brano che ha vinto nel 2025. Durante la serata, sono stati assegnati voti ai partecipanti, con alcune performance che hanno ricevuto valutazioni più alte di altre. Tra i momenti più commentati ci sono stati gli interventi di Sal, che si è preso una pausa, e le battute di Elettra, molto apprezzate dal pubblico.

La seconda semifinale è iniziata nel segno dell’esibizione dei conduttori, ovvero Victoria Swarovski e Michael Ostrowski: la gag è stata ricalcata sulle atmosfere di Wasted Love, il brano che ha trionfato nel 2025 all’ ESC. Assente ovviamente sul palco Sal Da Vinci, che si è già esibito nella prima semifinale con la sua Per sempre sì, ma il livello di epicità si è raggiunto lo stesso, seppur con una conduzione sottotono rispetto allo scorso anno. Le nostre pagelle (senza festini bilaterali). Dara, la “popstar” con la carica giusta. Voto: 7. “ Bangaranga è una sensazione speciale che tutti hanno dentro di sé. Significa scegliere di essere audaci, essere sé stessi senza scusarsi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eurovision Song Contest 2026, pagelle della seconda semifinale: Sal si riposa (6), le battute di Elettra (8)

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