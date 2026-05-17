Eurovision 2026 Sal Da Vinci quinto | vince la Bulgaria

Durante l’Eurovision 2026, tenutosi a Vienna, la Bulgaria ha conquistato il primo posto con l’esibizione di Dara e la canzone “Bangaranga”. Sal Da Vinci si è classificato quinto nella competizione, che ha visto partecipare numerosi paesi europei. La serata si è conclusa con la vittoria della rappresentante bulgara, che ha ricevuto il massimo dei voti dal pubblico e dalla giuria internazionale. La manifestazione è stata trasmessa in diretta in diversi paesi europei.

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