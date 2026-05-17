Dara, cantante bulgara e ex coach di “The Voice”, ha dichiarato di voler essere considerata una popstar. La sua vittoria all’Eurovision Song Contest 2026 rappresenta il primo trionfo per la Bulgaria nella storia della competizione. La cantante ha ottenuto il riconoscimento dopo aver partecipato con il suo brano, superando le altre nazionali in gara. La vittoria è stata annunciata durante la serata finale, che ha visto la presenza di artisti da vari paesi europei.

La Bulgaria trionfa all’Eurovision Song Contest, conquistando per la prima volta nella sua storia la prestigiosa competizione musicale europea. Alla Wiener Stadthalle di Vienna, la cantante Dara ha incantato il pubblico e le giurie con il suo brano “Bangarang”, aggiudicandosi la settantesima edizione del celebre festival. “Voglio essere definita una popstar”, ha sempre affermato nelle interviste. E come tale si comporta nelle sue performance. Nata nel 1998, Dara è una delle voci più affermate del panorama pop bulgaro, già amata dal grande pubblico grazie al suo ruolo di coach nel talent show “ The Voice of Bulgaria”. La sua canzone, il cui... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision Song Contest 2026, chi è Dara la vincitrice della Bulgaria: “Voglio essere definita popstar”. Ha fatto il coach a “The Voice”

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