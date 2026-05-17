Eurovision Song Contest 2026 a Vienna | battuto Sal Da Vinci vince la Bulgaria musica perlopiù scadente paillettes e buoni sentimentoni 

Da ilgiornaleditalia.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest si è conclusa a Vienna, con la vittoria della Bulgaria. La competizione ha visto la partecipazione di artisti provenienti da diversi paesi europei e non, tra cui Israele e Australia, che sono stati ammessi anche questa volta. Durante la serata, molte esibizioni sono state giudicate di qualità discutibile e caratterizzate da paillettes e messaggi di buon sentimento. Tra i concorrenti eliminati c’era anche un artista italiano, noto per aver partecipato alla gara.

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70a edizione dell'annuale concorso della canzone europea, o meglio dei popoli europei in generale, visto che spesso sono ammessi anche paesi non proprio geograficamente afferenti al vecchio continente, come a sto giro pure Israele e Australia. Lo show trasmesso in Eurovisione si è svolto presso la Wiener Stadthalle a Vienna, in Austria, per vari giorni, con finale al sabato. Da Vienna l'Europa sembra bella, ricca, allegra, in piena salute e inclusiva, con i suoi cantanti spesso strambi, multisensoriali, multirazziali e multisessuali. I conduttori dello show televisivo, che ogni anno si tiene in un paese diverso, sono sempre impettiti, garbati, politicamente correttissimi, seppure invariabilmente vestiti malissimo, di lustrini e stracci finto-glam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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