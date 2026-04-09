A Vienna sono partiti i lavori per l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà nella capitale austriaca. Le date ufficiali sono state annunciate e i preparativi sono in corso. Tra i partecipanti italiani ci sarà Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, che rappresenterà il nostro paese nell’edizione del prossimo anno. Numerose curiosità e i favoriti per la vittoria sono già al centro dell’attenzione.

A Vienna sono già iniziati i preparativi per un'edizione in cui l'Italia "schiererà" il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo: tutto quello che c'è da sapere L’Eurovision 2026 si terrà dal 12 al 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna, già teatro dell’edizione 2015 e di grandi concerti come quelli dei Red Hot Chili Peppers e di Celine Dion. Le due semifinali verranno trasmesse martedì 12 e giovedì 14 maggio, la serata finale è in programma sabato 16 maggio 2026. A condurre l’evento saranno la cantante e presentatrice Victoria Swarovski, ereditiera dell’impero dei cristalli Swarovski, e l’attore e presentatore Michael Ostrowski, entrambi alla prima esperienza come conduttori per l’Eurovision Song Contest. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Conto alla rovescia per Eurovision Song Contest 2026: a Vienna sono iniziati i preparativi. Date, curiosità, favoriti e Sal Da Vinci

Elettra Lamborghini sarà la conduttrice italiana dell’Eurovision Song Contest 2026 che si terrà a maggio a Vienna. Per l'Italia sul palco Sal Da VinciElettra Lamborghini sarà la conduttrice italiana dell’Eurovision Song Contest 2026, arrivato alla sua settantesima edizione e in programma a Vienna.

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Eurovision Song Contest 2026 | Vienna Stage Bid In Action | Effortless

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