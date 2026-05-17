Eurovision si scopre tutto | ecco perché Sal Da Vinci ha perso

Per giorni in Italia si era parlato praticamente solo di Sal Da Vinci, con l’attenzione puntata sulla possibilità che potesse rappresentare il paese all’Eurovision 2026. L’attenzione generale si concentrava sulla sua candidatura e sulle aspettative di una serata memorabile per il cantante. Tuttavia, a distanza di tempo, si è scoperto che non è stata lui a ottenere la selezione ufficiale, lasciando spazio ad altre decisioni e candidati per la partecipazione all’evento europeo.

Per giorni in Italia si era parlato quasi soltanto di lui. L’onda emotiva costruita attorno a Sal Da Vinci sembrava destinata a trascinare l’Italia verso una notte storica all’ Eurovision 2026. E invece il verdetto finale arrivato da Vienna ha lasciato soprattutto amarezza. Il cantante napoletano ha chiuso al quinto posto, lontano dalla vittoria e soprattutto molto distante dalle aspettative create nelle settimane precedenti alla finale. La delusione più grande è arrivata al momento del televoto. Era lì che molti immaginavano la rimonta italiana, convinti che il pubblico europeo avrebbe premiato il calore e la forza emotiva di Per sempre sì. Ma qualcosa non ha funzionato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Sanremo 2026, il commento di Sal Da Vinci sulla classifica: cala il gelo

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