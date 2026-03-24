Sal Da Vinci il disastro prima di entrare in scena Scopre tutto e non ha più parole

Reduce dal momento d’oro seguito alla vittoria al Festival di Sanremo con “Per sempre sì”, Sal Da Vinci si è ritrovato improvvisamente dentro una situazione capace di mettere a dura prova anche l’artista più esperto. Tutto è accaduto durante le prove generali del suo ultimo spettacolo, nel momento in cui ogni dettaglio pesa il doppio e in cui basta un imprevisto tecnico per incrinare settimane di preparazione. Per chi vive il palco come una missione, non si tratta solo di cantare, ma di tenere insieme musicisti, tempi, arrangiamenti e responsabilità davanti a un pubblico che ha pagato un biglietto. Il punto critico è arrivato quando allo staff è toccato comunicargli un’assenza pesantissima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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