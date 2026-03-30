Il cantautore Sal Da Vinci ha presentato la sua canzone “Per sempre sì” in vista dell’Eurovision. La composizione ha suscitato reazioni negative tra alcuni critici e appassionati, che hanno espresso dubbi sulla sua efficacia e sull’adeguatezza alla competizione internazionale. La traccia, caratterizzata da elementi di romanticismo tradizionale, ha diviso il pubblico e gli esperti, alimentando discussioni sulla sua possibilità di successo.

Va bene, mettiamoci comodi. Se cerchi zucchero, melassa e romanticismo vecchio stampo, sei nel posto giusto. Se cerchi innovazione musicale o testi profondi. beh, forse meglio cambiare playlist. Ecco la recensione “brutalmente onesta” di Per sempre sì di Sal Da Vinci.? Il mood: matrimoni, confetti e. diabete. Inutile girarci intorno: questa canzone non è un brano pop, è un business plan per il mercato dei matrimoni. È scritta, prodotta e cantata con l’unico scopo di fare da colonna sonora al primo ballo degli sposi al ristorante, preferibilmente con i fuochi d’artificio a bordo piscina. Cosa funziona. L’interpretazione: Sal Da Vinci ha una voce tecnicamente impeccabile. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sal Da Vinci e la sua “Per sempre sì”: ecco perché proprio non ci piace (e non funzionerà all’Eurovision)

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