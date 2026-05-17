La Bulgaria ha vinto a sorpresa la 70ma edizione dell’Eurovision Song Contest 2026 con il tormentone "Bangaranga" di Dara, davanti a Israele che ha ricevuto un forte impulso dal televoto per "Michelle" di Noam Bettan, tra i fischi del pubblico della Stadthalle di Vienna. Terza la Romania, solo un quinto posto per l’Italia con "Per sempre si" di Sal Da Vinci. La serata finale, svoltasi tra imponenti misure di sicurezza e sotto una pioggia incessante sulla capitale austriaca, ha concluso un’edizione che per il terzo anno consecutivo è stata dominata dalle polemiche sulla partecipazione di Israele, tra le contestazioni in sala e fuori e il boicottaggio deciso da Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia per la guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Eurovision, la Bulgaria trionfa con il tormentone "Bangaranga" di Dara. Sal Da Vinci quinto

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Eurovision 2026 REACTION: Bulgaria, DARA - Bangaranga

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