Eurovision 2026 ha vinto la Bulgaria con Dara e ‘Bangaranga’ Sal da Vinci eroe italiano | quinto
L’Eurovision Song Contest 2026 si è concluso con la vittoria della Bulgaria, rappresentata dall’artista Dara e dal brano ‘Bangaranga’. La manifestazione si è svolta a Vienna e si è conclusa il 16 maggio. La canzone bulgara ha ottenuto il maggior numero di voti tra le partecipanti di quest’anno. L’Italia ha ottenuto il quinto posto con Sal da Vinci, che ha rappresentato il paese con la sua esibizione. La serata ha visto alternarsi numerose performance da diverse nazioni europee.
Vienna, 16 maggio 2026 - ‘Bangaranga, bangaranga’: la Bulgaria con Dara e la canzone ‘Bangaranga’ vince l’Eurovision Song Contest 2026. Un successo storico, visto che questo Paese non aveva mai vinto l’Esc in tutti questi anni. La 70esima edizione l’ha visto trionfare sul filo di lana e a sorpresa. Perché sino a pochi secondi dalla fine la vittoria sembrava poter essere saldamente in mano a Noam Bettan con Israele. La sua ‘Michelle’ con il televoto era balzata in vetta alla classifica. Pubblico e giurie sono stati, per una volta, d’accordo: ‘Bangaranga’ è stata la preferita. Le deluse? Senza dubbio Israele, che ancora una volta ha solo sfiorato la vittoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Eurovision 2026 REACTION: Bulgaria, DARA - Bangaranga
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