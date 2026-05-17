Eurovision 2026 ha vinto la Bulgaria con Dara e ‘Bangaranga’ Sal da Vinci eroe italiano | quinto

L’Eurovision Song Contest 2026 si è concluso con la vittoria della Bulgaria, rappresentata dall’artista Dara e dal brano ‘Bangaranga’. La manifestazione si è svolta a Vienna e si è conclusa il 16 maggio. La canzone bulgara ha ottenuto il maggior numero di voti tra le partecipanti di quest’anno. L’Italia ha ottenuto il quinto posto con Sal da Vinci, che ha rappresentato il paese con la sua esibizione. La serata ha visto alternarsi numerose performance da diverse nazioni europee.

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