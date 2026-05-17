Eurovision il caso Israele | così le campagne social hanno spinto il televoto per Noam Bettan

Il secondo posto di Israele all’Eurovision 2026 ha suscitato commenti anche oltre i confini italiani, con particolare attenzione ai risultati del televoto. Noam Bettan, il cantante che rappresenta il paese, ha ricevuto un sostegno notevole attraverso le votazioni trasmesse dagli spettatori. Negli ultimi giorni si sono susseguite proteste e alcuni Paesi hanno scelto di non partecipare al voto, ma nonostante ciò, il risultato finale ha mostrato una forte preferenza per l’artista israeliano.

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Il secondo posto di Israele all’ Eurovision 2026 continua a far discutere anche fuori dall’Italia, soprattutto per il peso enorme del televoto ottenuto dal concorrente Noam Bettan, nonostante settimane di proteste e il boicottaggio di cinque Paesi. Diversi giornali stranieri stanno parlando apertamente di campagne coordinate online, accuse di “vote-rigging” e uso politico del contest. La differenza tra voto popolare e voto della giuria. Con il solo televoto Noam Bettan ha raccolto 220 punti dal pubblico europeo, quasi il doppio rispetto ai 123 ricevuti dalle giurie nazionali. Secondo i dati diffusi dall’Eurovision, Israele ha ottenuto il massimo dei 12 punti popolari da sei Paesi — Francia, Germania, Svizzera, Finlandia, Portogallo e Azerbaigian — oltre a punteggi molto alti da numerosi altri Stati europei. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision, Israele parteciperà. Spagna, Irlanda e Olanda boicottano il contest musicale Sullo stesso argomento Israele secondo all’Eurovision, abbiamo seguito le tracce social del televoto per Noam BettanNella finale dell'Eurovision Song Contest il cantante Noam Bettan è arrivato secondo. Noam Bettan all’Eurovision 2026, chi è il cantante di IsraeleIsraele partecipa all’Eurovision Song Contest 2026 con la voce di Noam Bettan, cantautore in forte ascesa, noto per la sua voce intensa e la capacità... Eurovision Song Contest 2026, Noam Bettan urla: Il popolo di Israele vive dopo giorni di proteste a Vienna #escita #eurovision2026 @FQMagazineit ilfattoquotidiano.it/2026/05/16/eur… via @fattoquotidiano x.com Noam Bettan - Michelle | Israele | Prima Semifinale | Eurovision 2026 reddit Il popolo d'Israele vive: bufera dopo l'urlo di Noam Bettan all'Eurovision Song Contest 2026Am Yisrael Chai, ovvero 'Il popolo di Israele vive'. Con queste parole Noam Bettan, l'artista che rappresenta Israele, ha concluso la sua esibizione sul ... leggo.it Eurovision Song Contest 2026, Noam Bettan urla: Il popolo di Israele vive dopo giorni di proteste a ViennaDopo giorni di proteste a Vienna, il rappresentante israeliano all'Eurovision 2026 lancia un messaggio forte dal palco. ilfattoquotidiano.it