Eurovision gran finale L’inno all’amore di Sal E il pop fa fuoco e fiamme

Da quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gran finale dell’Eurovision si è concluso con l’esibizione di un artista che ha scelto di interpretare un inno all’amore, attirando l’attenzione dei presenti. La competizione, tornata sotto i riflettori dopo alcune edizioni con risultati meno brillanti, ha visto quest’anno l’uso di canzoni storiche come “Merci, Chérie” e “Rise like a phoenix” come simboli di un passato che ancora si fa strada tra i ricordi degli spettatori. La serata ha mantenuto la sua tradizione di spettacolo e musica dal vivo, senza grandi sorprese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Eurovision Song Contest, punto e a capo. “Merci, Chérie” e “Rise like a phoenix” sono le schegge di memoria usate questa settimana sui muri della Stadthalle per definire un presente meno scintillante delle edizioni passate. Quelle segnate nella più mitteleuropea delle capitali da Udo Jürgens e Conchita Würst, due artisti con la dieresi nel cognome evocati per esprimere la persistenza austriaca nell’hit-parade televisiva e quell’allure asburgica che non è riuscita a ingoiarsi le polemiche che hanno accompagnato l’incoronazione dei vincitori di questa (faticosa) 70ª edizione. L’attore Michael Ostrowski e la conduttrice-ereditiera Victoria... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

eurovision gran finale l8217inno all8217amore di sal e il pop fa fuoco e fiamme
© Quotidiano.net - Eurovision gran finale. L’inno all’amore di Sal. E il pop fa fuoco e fiamme
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Finale da pelle d'oca all'Arena di Verona . ACHILLE LAURO fa emozionare tutti |

Video Finale da pelle d'oca all'Arena di Verona . ACHILLE LAURO fa emozionare tutti |

Sullo stesso argomento

Carlo Conti fa una sorpresa a Sal Da Vinci prima della finale di Eurovision: “Lo devo a te se sono qui”Sal Da Vinci riceve una sorpresa da Carlo Conti poco prima della diretta della finale di Eurovision Song Contest.

“Volare” è l’inno non ufficiale di Eurovision 2026: da Vienna all’Eurovision Village tutti cantano l’ItaliaVienna, cuore pulsante dell’Eurovision Song Contest 2026, ha un ritornello che non smette di tornare.

eurovision gran finale lFinale Eurovision 2026, vince la Bulgaria col Bangaranga: Sal Da Vinci quintoOggi sabato 16 maggio 2026 la finale dell'Eurovision 2026. I venticinque Paesi sono pronti, ma il vincitore sarà solo uno. Dalla Wiener Stadthalle va in scena la gran finale ... ilmattino.it

eurovision gran finale lEurovision gran finale. L’inno all’amore di Sal. E il pop fa fuoco e fiammeA Vienna lo show di Da Vinci fra esibizioni ultraspettacolari e tormentoni . Fuori dall’arena, la protesta di tremila manifestanti contro la presenza d’Israele. quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web