Eurovision gran finale L’inno all’amore di Sal E il pop fa fuoco e fiamme

Il gran finale dell’Eurovision si è concluso con l’esibizione di un artista che ha scelto di interpretare un inno all’amore, attirando l’attenzione dei presenti. La competizione, tornata sotto i riflettori dopo alcune edizioni con risultati meno brillanti, ha visto quest’anno l’uso di canzoni storiche come “Merci, Chérie” e “Rise like a phoenix” come simboli di un passato che ancora si fa strada tra i ricordi degli spettatori. La serata ha mantenuto la sua tradizione di spettacolo e musica dal vivo, senza grandi sorprese.

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