Eurovision gran finale L’inno all’amore di Sal E il pop fa fuoco e fiamme
Il gran finale dell’Eurovision si è concluso con l’esibizione di un artista che ha scelto di interpretare un inno all’amore, attirando l’attenzione dei presenti. La competizione, tornata sotto i riflettori dopo alcune edizioni con risultati meno brillanti, ha visto quest’anno l’uso di canzoni storiche come “Merci, Chérie” e “Rise like a phoenix” come simboli di un passato che ancora si fa strada tra i ricordi degli spettatori. La serata ha mantenuto la sua tradizione di spettacolo e musica dal vivo, senza grandi sorprese.
Eurovision Song Contest, punto e a capo. “Merci, Chérie” e “Rise like a phoenix” sono le schegge di memoria usate questa settimana sui muri della Stadthalle per definire un presente meno scintillante delle edizioni passate. Quelle segnate nella più mitteleuropea delle capitali da Udo Jürgens e Conchita Würst, due artisti con la dieresi nel cognome evocati per esprimere la persistenza austriaca nell’hit-parade televisiva e quell’allure asburgica che non è riuscita a ingoiarsi le polemiche che hanno accompagnato l’incoronazione dei vincitori di questa (faticosa) 70ª edizione. L’attore Michael Ostrowski e la conduttrice-ereditiera Victoria... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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