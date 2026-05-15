A Vienna, durante l’Eurovision Song Contest 2026, si sente spesso una canzone che diventa il filo conduttore dell’evento. La melodia, considerata un inno non ufficiale, viene cantata da spettatori e partecipanti in vari momenti, dal centro città all’Eurovision Village. La musica italiana risuona tra le vie e i fan, creando un’atmosfera di festa condivisa. La canzone si diffonde facilmente, diventando protagonista delle conversazioni e delle celebrazioni che animano questa edizione.

Vienna, cuore pulsante dell’Eurovision Song Contest 2026, ha un ritornello che non smette di tornare. È Volare di Domenico Modugno. Non in gara, non in scaletta ufficiale, ma presente ovunque. Sul palco principale dello stadio, dietro le quinte, all’Eurovision Village e negli incontri all’Eurofun, il classico italiano è diventato il filo rosso che unisce delegazioni, artisti e presentatori. Basta una strofa attaccata da Gabriele Corsi durante una pausa in diretta per scatenare il coro. Elettra Lamborghini lo segue a ripresa battendo il tempo. Da qui è partita una reazione a catena: concorrenti finlandesi, greci, australiani e ucraini si sono ritrovati a cantarla insieme tra un soundcheck e l’altro, spesso senza nemmeno conoscersi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Volare” è l’inno non ufficiale di Eurovision 2026: da Vienna all’Eurovision Village tutti cantano l’Italia

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AIDAN - Bella (Official Video - Malta - Eurovision 2026 ) #Eurovision2026

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