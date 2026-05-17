Alla Wiener Stadthalle si è tenuta la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, un evento seguito da pubblico e media. Un DJ presente all’evento ha riferito di luci intense, effetti visivi e un grande spettacolo di intrattenimento. Durante la serata sono stati eseguiti diversi numeri musicali, con alcuni artisti che hanno ricevuto applausi prolungati. Tra le esibizioni più commentate c’è stata quella di un cantante di origini italiane, che ha presentato una canzone inedita.

Alla Wiener Stadthalle è andata in scena una finale dell’Eurovision Song Contest 2026 che, da dj e amante degli show televisivi, mi ha colpito quasi quanto la musica stessa.Perché ormai l’Eurovision non è solo canzoni: è scenografia, luci, effetti, regia, tempi perfetti, palco gigantesco e idee sempre nuove. Una macchina spettacolare che ogni anno incuriosisce anche chi vive la musica dietro una consolle. La serata è partita tra alti e bassi.La Danimarca con Søren Torpegaard Lund mi ha dato subito vibesda cartone animato anni ’80: “Før Vi Går Hjem” sembrava la sigla di Daitarn 3.La Germania con Sarah Engels ha portato una “Fire” molto radiofonica e internazionale, mentre sul Belgio sinceramente poco da dire: “Dancing on the Ice” elegante sì, ma abbastanza “ni”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Eurovision 2026 visto da un DJ: luci, show e applausi per Sal Da Vinci

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