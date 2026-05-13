Durante la partecipazione all’Eurovision, l’artista ha ricevuto un'ampia attenzione, con molti commenti positivi dall’estero. In Italia, invece, sono sorti commenti di natura razzista sui social e sui media. La sua performance è stata accolta con applausi in diversi paesi, mentre in patria ha suscitato reazioni contrastanti. La partecipazione ha generato discussioni sulla ricezione pubblica e sui commenti online riguardanti l’evento musicale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sa Da Vinci conquista il palco della Wiener Stadthalle di Vienna portando il brano “Per sempre sì” di fronte a un pubblico europeo entusiasta. La sua vocalità potente e la presenza scenica travolgente ricevono ovazioni, ma mentre la platea applaude, sui social italiani si sollevano critiche inaspettate. Non si tratta di commenti sulla musica o sull’esibizione, ma attacchi diretti contro Napoli e la cultura partenopea. Questo triste copione si era già visto in passato: un riflesso di pregiudizi anziché di vera critica musicale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sal Da Vinci all’Eurovision: commenti razzisti in Italia, solo applausi dall’estero.

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