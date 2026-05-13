Sal Da Vinci all’Eurovision | commenti razzisti in Italia solo applausi dall’estero
Durante la partecipazione all’Eurovision, l’artista ha ricevuto un'ampia attenzione, con molti commenti positivi dall’estero. In Italia, invece, sono sorti commenti di natura razzista sui social e sui media. La sua performance è stata accolta con applausi in diversi paesi, mentre in patria ha suscitato reazioni contrastanti. La partecipazione ha generato discussioni sulla ricezione pubblica e sui commenti online riguardanti l’evento musicale.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sa Da Vinci conquista il palco della Wiener Stadthalle di Vienna portando il brano “Per sempre sì” di fronte a un pubblico europeo entusiasta. La sua vocalità potente e la presenza scenica travolgente ricevono ovazioni, ma mentre la platea applaude, sui social italiani si sollevano critiche inaspettate. Non si tratta di commenti sulla musica o sull’esibizione, ma attacchi diretti contro Napoli e la cultura partenopea. Questo triste copione si era già visto in passato: un riflesso di pregiudizi anziché di vera critica musicale.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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