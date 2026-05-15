La frase tutti sognano lo stupro detta su Rai 1 il Sal Da Vinci show all' Eurovision e gli altri gossip da leggere nel weekend

In questi primi giorni di maggio, diverse notizie hanno attirato l’attenzione: da una frase controversa trasmessa su un programma televisivo a un evento musicale internazionale che ha visto un artista italiano partecipare all’Eurovision. Inoltre, si moltiplicano i gossip e le voci sul mondo dello spettacolo che saranno protagonisti nel weekend. Sono fatti che fanno discutere e che trovano spazio nelle cronache quotidiane, mettendo in evidenza come l’attualità si muova tra polemiche, musica e pettegolezzi.

Care lettrici e cari lettori, bentrovati! In queste prime due settimane, maggio ci ha fatto capire che la primavera non è sempre calda e rassicurante, ma può essere anche gelida e improvvisa, proprio come la vita. Questioni meteorologiche a parte, in questi sette giorni è successo un po’ di tutto. 🔗 Leggi su Today.it

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