Eurovision 2026 vince la Bulgaria | Sal Da Vinci quinto

Sabato si è conclusa la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, con la Bulgaria che ha conquistato il primo posto grazie alla performance della cantante Dara, che ha presentato il brano “Bangaranga”. La cantante italiana Sal Da Vinci si è piazzato al quinto posto. La vittoria bulgara rappresenta un risultato storico per il paese, mentre l’Italia ha ottenuto un piazzamento di rilievo nella classifica finale. La manifestazione si è svolta in una città europea senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

La cantante bulgara Dara ha vinto sabato il 70esimo Eurovision Song Contest con il suo contagioso inno da festa “Bangaranga”, regalando al Paese dell’Europa sud-orientale la sua prima vittoria in assoluto nella competizione. Il concorrente israeliano Noam Bettan si è classificato secondo dopo una gara a Vienna offuscata da proteste e da un boicottaggio riguardo alla partecipazione del Paese. Dara ha battuto altri 24 concorrenti durante la grande finale di sabato del concorso di musica pop. I ritmi contagiosi della canzone e la coreografia ben studiata si sono rivelati un successo sia presso le giurie nazionali dei Paesi partecipanti che presso gli spettatori di tutto il mondo, i cui voti insieme decidono il vincitore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Eurovision 2026 REACTION: Bulgaria, DARA - Bangaranga

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