Eurovision 2026 trionfa la Bulgaria Sal Da Vinci è quinto

Durante la finale dell’Eurovision 2026, tenutasi a Vienna, la Bulgaria ha ottenuto la vittoria con il brano Bangaranga, portando a casa il primo posto. Sal Da Vinci, rappresentante dell’Italia, si è classificato al quinto posto. La serata ha visto la partecipazione di diversi artisti da vari paesi, con esibizioni che hanno coinvolto pubblico e giuria. La vittoria della Bulgaria è stata annunciata al termine delle esibizioni, mentre l’artista italiano ha concluso la gara con un buon piazzamento.

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(Adnkronos) – La Bulgaria vince l'Eurovision 2026, Sal Da Vinci chiude al quinto posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti – tra giurie di qualità e televoto – precedendo Israele, secondo a 343, e Romania, terza a 296. Quarto posto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision 2026 REACTION: Bulgaria, DARA - Bangaranga Sullo stesso argomento Eurovision, Bulgaria trionfa, Sal Da Vinci quintoLa Bulgaria vince l'Eurovision 2026, niente da fare per Sal Da Vinci che si piazza quinto, come Lucio Corsi lo scorso anno L'articoloEurovision,... Eurovision 2026, vince la Bulgaria con ?Bangaranga?: quinto posto per Sal Da VinciNonostante i pronostici avversi, Sal Da Vinci ha affrontato la finale dell’Eurovision Song Contest, ieri sera sul palco della Stadthalle, con la... Sal Da Vinci ed Eurovision reddit Eurovision, vince il Bangaranga della Bulgaria. Sal Da Vinci 5°La Bulgaria ha (stra)vinto Eurovision 2026 con Dara e Bangaranga, che ha ottenuto 512 punti, staccando di quasi 200 punti Isreale, secondo.Terza la Romania e quarta l’Australia, mentre la Finlandia, ... rockol.it Eurovision 2026, vince la Bulgaria. Sal Da Vinci nella Top 5 dopo le lacrime sul palcoL'Italia non trionfa all'Eurovision Song Contest ma ottiene un ottimo risultato: Sal Da Vinci scoppia a piangere dopo la sua esibizione ... corrieredellosport.it