L’Eurovision Song Contest 2026 si è concluso con la vittoria della Bulgaria, che ha presentato l’artista Dara. La finale si è svolta con diverse esibizioni da vari paesi europei, attirando l’attenzione di milioni di telespettatori. La vittoria della Bulgaria rappresenta un risultato inaspettato rispetto ai pronostici della vigilia. Durante la stessa serata, è stato annunciato che l’Italia è arrivata seconda con l’artista Sal Da Vinci. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori e le esibizioni finali.

L’Eurovision Song Contest 2026 si è concluso con una vittoria a sorpresa che ha ribaltato tutti i pronostici della vigilia. A conquistare il trofeo è stata la Bulgaria grazie a Dara e al tormentone Bangaranga, brano che nelle ultime settimane aveva già iniziato a scalare classifiche e social network in tutta Europa. La cantante bulgara è riuscita nell’impresa più difficile: convincere sia le giurie tecniche sia il televoto internazionale. Un successo storico per la Bulgaria, che ottiene così il suo primo trionfo all’Eurovision dopo il secondo posto conquistato nel 2017. Per l’Italia è arrivato un quinto posto che lascia un pizzico di amarezza, soprattutto considerando il grande entusiasmo che accompagnava Sal Da Vinci dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Per Sempre Sì. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Eurovision 2026, trionfa la Bulgaria con Dara: Sal Da Vinci conquista l’Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BULGARIA Eurovision 2026 - DARA Bangaranga Reaction

Sullo stesso argomento

Bulgaria trionfa all’Eurovision 2026: Dara vince con “Bangaranga”, Italia quinta con Sal Da VinciLa serata del 16 maggio 2026 ha scritto una pagina di storia per la Bulgaria: Dara ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026 con il brano “Bangaranga”,...

Eurovision, la Bulgaria trionfa con il tormentone "Bangaranga" di Dara. Sal Da Vinci quintoLa Bulgaria ha vinto a sorpresa la 70ma edizione dell’Eurovision Song Contest 2026 con il tormentone "Bangaranga" di Dara , davanti a Israele che ha...

La Bulgaria di Dara trionfa all’Eurovision con Bangaranga. Sal Da Vinci quinto x.com

Sal Da Vinci quinto all'Eurovision reddit

Eurovision 2026, riassunto della finale e classifica completa: Sal Da Vinci quinto e commosso, vince la Bulgaria, secondo Israele tra le contestazioniLa cronaca LIVE della finale di Eurovision 2026 del 16 maggio: esibizioni, scaletta, Sal Da Vinci e infine la classifica finale con il vincitore in diretta da Vienna. libero.it

Eurovision 2026, vince la Bulgaria. Sal Da Vinci nella Top 5 dopo le lacrime sul palcoL'Italia non trionfa all'Eurovision Song Contest ma ottiene un ottimo risultato: Sal Da Vinci scoppia a piangere dopo la sua esibizione ... corrieredellosport.it