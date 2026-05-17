Eurovision 2026 | tra boati e sbalzi tecnici nella finale di Vienna

Durante la finale di Vienna dell’Eurovision 2026, sono stati registrati vari problemi tecnici che hanno causato boati e interruzioni durante l’evento. In particolare, alcuni partecipanti hanno dovuto affrontare difficoltà con il sistema audio e le luci, che hanno influenzato la performance. Tra i concorrenti presenti, uno si è distinto per aver gestito con successo le difficoltà, mantenendo la concentrazione. La serata ha visto anche momenti di tensione legati agli sbalzi di corrente e alle riparazioni sul palco.

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