Eurovision 2026 | 15 artisti si sfidano a Vienna per la finale
A Vienna si svolge la semifinale dell’Eurovision 2026, con quindici artisti che si contendono un pass per la finale. Tra loro ci sono rappresentanti di diversi paesi europei e diversi generi musicali. L’evento vede la partecipazione di artisti già noti e di nuove proposte, tra cui una cantante bulgara nota per le sue ballate emozionali. La gara si svolge in un clima di attesa e curiosità, con gli spettatori che seguono con attenzione le esibizioni.
? Domande chiave Chi riuscirà a superare la semifinale insieme a Italia e Svezia?. Come farà la popstar bulgara Dara a battere le ballate emozionali?. Quali artisti extra-europei sfidano i talenti del continente stasera?. Perché il ritmo ipnotico di Bangaranga potrebbe dominare la classifica?.? In Breve Diretta Raidue alle ore 21 con i conduttori Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.. Dara conta 407mila ascoltatori mensili su Spotify per il brano Bangaranga.. La finale del concorso si terrà a Vienna il 16 maggio 2026.. Solo dieci artisti su quindici supereranno la semifinale alla Wiener Stadthalle.. Vienna, giovedì 14 maggio 2026: la Wiener Stadthalle ospita stasera la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, dove quindici Paesi si sfidano per l’ultimo pass alla grande finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
#Eurovision2026 - First Semi-Final Running Order REVEAL | Vienna 2026
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