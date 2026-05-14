Eurovision 2026 | 15 artisti si sfidano a Vienna per la finale

A Vienna si svolge la semifinale dell’Eurovision 2026, con quindici artisti che si contendono un pass per la finale. Tra loro ci sono rappresentanti di diversi paesi europei e diversi generi musicali. L’evento vede la partecipazione di artisti già noti e di nuove proposte, tra cui una cantante bulgara nota per le sue ballate emozionali. La gara si svolge in un clima di attesa e curiosità, con gli spettatori che seguono con attenzione le esibizioni.

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