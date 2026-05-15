Eurovision 2026 | sipario aperto sul gran finale a Vienna

L’Eurovision Song Contest 2026 si avvicina alla fase finale, dopo che le semifinali di ieri sera si sono concluse. Sono state annunciate le dieci nazioni che accederanno alla finale di sabato 16 maggio, che si terrà a Vienna. La competizione prosegue con le stesse modalità di sempre, con le esibizioni di artisti provenienti da diversi paesi europei e non solo. La serata di ieri ha visto le ultime sfide per conquistare un posto nella fase conclusiva del concorso musicale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui