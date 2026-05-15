Eurovision 2026 | sipario aperto sul gran finale a Vienna
L’Eurovision Song Contest 2026 si avvicina alla fase finale, dopo che le semifinali di ieri sera si sono concluse. Sono state annunciate le dieci nazioni che accederanno alla finale di sabato 16 maggio, che si terrà a Vienna. La competizione prosegue con le stesse modalità di sempre, con le esibizioni di artisti provenienti da diversi paesi europei e non solo. La serata di ieri ha visto le ultime sfide per conquistare un posto nella fase conclusiva del concorso musicale.
L’Eurovision Song Contest 2026 arriva al giro di boa. Chiuse le semifinali disputate nella serata di ieri, si conoscono le ultime dieci nazioni passanti alla gran chiusura di sabato 16 maggio. Su su Rai1 Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini presenteranno Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta, Norvegia e Romania che si aggiungono alle dieci qualificate di martedì. In totale saranno 25 gli artisti in gara per aggiudicarsi la settantesima edizione del contest, Austria compresa in quanto paese ospitante. I cinque Big Five entrano direttamente in gara per la finale. Sal Da Vinci compreso. L’Italia punta su di lui sperando che la ballad possa avere la meglio su performance da urlo portate sul palco dello stadio viennese. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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