Eurovision 2026 Sal Da Vinci è quinto nel Contest europeo

Da 361magazine.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte del grande finale dell’Eurovision 2026 a Vienna, Sal Da Vinci si è classificato al quinto posto nel concorso europeo. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, che ha seguito con interesse le sue esibizioni. La serata ha visto molti artisti esibirsi sul palco, con vari livelli di successo nelle classifiche. La manifestazione si è conclusa con la proclamazione dei vincitori, mentre Sal Da Vinci ha concluso la sua performance con un risultato importante.

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C’è chi calca il palco dell’Eurovision come un dovere. E c’è chi lo trasforma in un rito. Sal Da Vinci, nella notte del gran finale 2026 a Vienna, ha scelto la seconda via. Si qualifica quinto. Non si è risparmiato un istante. La sua voce è scappata fuori dai riflettori dello stadio per inseguire la gente: l’ha trovata nelle strade, tra i passi lenti dei passanti, e poi di nuovo nei corridoi della sala stampa, dove è entrato con la bandiera italiana al collo come un vessillo di festa. Lì, tra giornalisti sorpresi e sorrisi improvvisi, ha ripreso “Per sempre sì” e l’ha ridata in prestito a tutti. Sul palco, l’emozione non ha avuto filtri. Quando l’ultima nota si è spenta, gli occhi di Sal erano quelli di chi ha toccato un sogno e ha scoperto che era vero. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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