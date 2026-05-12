Perché non puoi votare per Sal Da Vinci all' Eurovision Song Contest 2026
L’Eurovision Song Contest è un evento musicale che si tiene ogni anno, attirando l’attenzione di molti paesi europei. La partecipazione italiana ha portato spesso successo e attenzione internazionale, soprattutto dopo la vittoria dei Måneskin nel 2021. Per l’edizione 2026, però, ci sono alcune restrizioni legate alle modalità di selezione dei partecipanti e alle norme del regolamento, che impediscono a un artista come Sal Da Vinci di concorrere.
L’ Eurovision Song Contest, ormai è vissuto come appuntamento fisso, tanto quanto Sanremo. Con la vittoria dei Måneskin, ha contribuito a rendere l'ESC uno spettacolo pop anche per il pubblico italiano che ha visto l'edizione 2022 svolgersi a Torino. Quell'anno vinse l'Ucraina, con la Kalush Orchestra, ma ha dovuto chiedere di spostare l'evento a causa della guerra. Un dramma che ci ha ricordato il cuore di questa manifestazione, pensata come uno spettacolo di condivisione, unione e pace. Lo spirito dell'Eurovision Song Contest è il primo elemento a fare grande l'ESC. Ed è lo stesso che, nel segno della trasversalità e universalità della musica, esclude dal voto dei singoli paesi i suoi campioni.🔗 Leggi su Gqitalia.it
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