Sal Da Vinci è stato scelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026. La sua esibizione si svolgerà alla Wiener Stadthalle di Vienna, dopo aver annunciato il suo trasferimento dal palco del Teatro Ariston. La partecipazione del cantante è stata confermata dalle autorità organizzatrici dell’evento. La manifestazione si terrà nella capitale austriaca nel prossimo anno.

Il sogno di Sal Da Vinci continua e dal palco del Teatro Ariston si sposta a quello della Wiener Stadthalle, a Vienna. Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 a maggio rappresenterà l'Italia in Austria all'Eurovision Song Contest.

© Davidemaggio.it - Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026

