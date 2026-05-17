Quest'anno all’Eurovision, l’Italia ha partecipato con grandi aspettative, ma il risultato finale ha deluso le speranze di vittoria. Tra i concorrenti in gara, Sal da Vinci non è riuscito a ottenere il successo sperato, mentre alcuni analisti si sono chiesti se Ditonellapiaga avrebbe potuto ottenere un risultato migliore. La competizione ha visto esibirsi vari artisti provenienti da tutta Europa, con una giuria e un pubblico internazionale pronti a votare. La distanza tra le aspettative italiane e l’esito finale si è fatta evidente.

Come ogni anno, dai Maneskin in poi, l’Italia partecipa all’ Eurovision per vincere. Ma mai come quest’anno la distanza tra le ambizioni e la realtà è stata così evidente. Ha vinto la Bulgaria con Dara: una ragazza normale, con una canzone pop normale, ma divertente e coinvolgente. Eppure questa vittoria racconta qualcosa di più della semplice classifica: un pezzo appena sopra la media ha trionfato senza fatica. Segno che il livello generale era basso, e che chiunque avesse portato qualcosa di davvero solido avrebbe potuto fare la differenza. Sal Da Vinci ha portato sul palco di Vienna l’anima e il sole di Napoli — e qui sta il problema. La... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Eurovision 2026: perché Sal da Vinci non ha vinto. Ditonellapiaga avrebbe fatto meglio?

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Eurovision 2026, perché Sal Da Vinci non ha vinto: la brutta sorpresa del televoto

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