Sal Da Vinci ha vinto la 76ª edizione del Festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston a trionfare è la canzone “Per sempre sì“, diventata un vero tormentone durante la settimana, premiata dalle tre componenti del voto. Sayf, la grande sorpresa, arriva in seconda posizione. Il terzo gradino del podio va invece a Ditonellapiaga. Sal Da Vinci vince Sanremo 2026, tutti gli altri premi La classifica completa del Festival di Sanremo 2026 Come funziona il voto Sal Da Vinci vince Sanremo 2026, tutti gli altri premi “Non capisco niente”: così Sal Da Vinci, a caldo, ha commentato il suo trionfo. “Voglio dedicarlo alla mia famiglia, che mi ha aiutato a superare tutti i momenti difficili. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì", secondo Sayf, terza Ditonellapiaga

Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince l’edizione 76 del Festival davanti a Sayf e DitonellapiagaSal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre di, battendo per un soffio Sayf, terza Ditonellapiaga, a sorpresa fuori dal...

Sal Da Vinci ha già vinto il Festival di Sanremo 2026: almeno secondo l’Intelligenza artificiale di GoogleL’Intelligenza artificiale, evocata come autore occulto di molte canzoni di questo Festival di Sanremo, ma anche dell’edizione passata, viene...

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

Una raccolta di contenuti su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sal Da Vinci vola a Sanremo. Per sempre sì la sua rivincita sullo stigma del neomelodico; La (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di Rossetto e caffè; Il Sanremo 2026 di Sal Da Vinci: dalla coreografia di 'Per sempre sì' alla standing ovation e le lacrime sul palco; Questo è il Sanremo di Sal Da Vinci - Vale Tutto.

Sal Da Vinci ha vinto il festival di Sanremo 2026È il trionfo del nazionalpopolare: il cantante napoletano vince spinto dal televoto. Intanto si chiude la fase di transizione e Carlo Conti ufficializza Stefano De Martino come suo successore ... editorialedomani.it

Chi vince Sanremo 2026? È lotta fra Sal Da Vinci, Arisa, Ditonellapiaga, Fedez con Masini e SayfFra pochissimi minuti si scoprirà il vincitore di Sanremo 2026. Il nome è fra questi cinque cantanti: Sal Da Vinci, Sayf, Arisa, Ditonellapiaga e Fedez con Masini. Dopo le esibizioni dei tutti i 30 Bi ... iodonna.it

La vera storia di Sal Da Vinci e una data in Toscana che gli ha cambiato la vita #sanremo facebook

Il giudizio del pubblico è inequivocabile: potrebbe essere Sal Da Vinci a vincere il settantaseiesimo Festival di Sanremo! #TvTalk #Sanremo2026 x.com