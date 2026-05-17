Eurovision 2026 la classifica finale | vince la Bulgaria Israele secondo tra le proteste
L'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest si è conclusa con la vittoria della Bulgaria, che ha ottenuto il primo posto per la prima volta nella sua storia. La cantante Dara ha portato sul palco il brano Bangaranga, contribuendo alla vittoria del paese. Israele si è piazzato al secondo posto anche quest'anno, suscitando proteste tra alcuni partecipanti e spettatori. La classifica finale ha visto anche altre nazioni in posizioni diverse rispetto alle precedenti edizioni.
Prima vitttoria storica per la Bulgaria, mentre per il secondo anno consecutivo Israele strappa il secondo posto: ecco la classifica finale dell'Eurovision Song Contest 2026 L'Eurovision Song Contest 2026 si chiude con la vittoria della Bulgaria grazie a Dara e al brano Bangaranga. La finale, andata in scena a Vienna, è stata segnata anche dalle proteste legate alla presenza di Israele in gara, arrivato al secondo posto con Noam Bettan. Sul podio anche la Romania, tra le sorprese di questa edizione. Fuori dalle prime tre posizioni l'Italia con Sal Da Vinci, che è comunque riuscito a chiudere nella top five finale. La classifica dell'Eurovision 2026 A risultare decisivo per il successo storico della Bulgaria è stato il televoto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
EUROVISION 2026 - Classifica delle canzoni più ascoltate
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Eurovision Song Contest 2026, la finale: vince a sorpresa la Bulgaria, Israele secondo, Sal Da Vinci quinto
Dara, la cantante della Bulgaria, ha vinto l’Eurovision 2026. Proteste per Israele al secondo posto, Sal Da Vinci al quintoDara ha vinto sabato la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest con il suo contagioso inno da festa “Bangaranga“, regalando al Paese del sud-est...
La Bulgaria ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026, superando Israele che grazie al televoto era schizzato in cima alla classifica. A conquistare il primo posto è stata Dara con Bangaranga facebook
La classifica finale e definitiva dell'Eurovision Song Contest 2026, che ha visto il trionfo di Dara, rappresentante della Bulgaria #Eurovision2026 #Dara #Bulgaria x.com
[ESC] Vienna , Eurovision 2026: megathread per la finale reddit
Eurovision Song Contest 2026, vincitore: chi ha vinto, la classifica finaleEurovision Song Contest 2026, vincitore: chi ha vinto, la classifica finale. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it
La classifica finale completa dell'Eurovision 2026. Prima storica vittoria per la BulgariaLeggi su Sky TG24 l'articolo La classifica finale completa dell'Eurovision 2026. Prima storica vittoria per la Bulgaria ... tg24.sky.it