Eurovision 2026 la classifica finale | vince la Bulgaria Israele secondo tra le proteste

L'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest si è conclusa con la vittoria della Bulgaria, che ha ottenuto il primo posto per la prima volta nella sua storia. La cantante Dara ha portato sul palco il brano Bangaranga, contribuendo alla vittoria del paese. Israele si è piazzato al secondo posto anche quest'anno, suscitando proteste tra alcuni partecipanti e spettatori. La classifica finale ha visto anche altre nazioni in posizioni diverse rispetto alle precedenti edizioni.

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