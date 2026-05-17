Eurovision 2026 | i voti dati e presi dall' Italia Ecco chi ha scelto Sal Da Vinci
Durante l'Eurovision 2026, sono stati resi noti i risultati relativi ai voti provenienti dall’Italia e dalle altre nazioni partecipanti. La giuria italiana ha assegnato un certo punteggio a diversi concorrenti, mentre anche le giurie di altri paesi hanno comunicato le loro preferenze. Tra i nomi che hanno ricevuto voti dall’Italia si trova Sal Da Vinci, che ha ricevuto un certo numero di punti. La distribuzione dei punteggi è stata pubblicata ufficialmente e può essere consultata per analizzare le preferenze di ciascuna giuria.
La fase della lettura dei voti è da sempre uno dei passaggi più emozionanti dell’Eurovision Song Contest, costruita per mantenere alta la tensione fino all’annuncio del vincitore. Anche nella 70ª edizione del concorso musicale più seguito al mondo non sono mancati ribaltamenti, sorprese e inevitabili delusioni. Ripercorriamo allora nel dettaglio le preferenze espresse dalle giurie nazionali nell’edizione 2026 ospitata alla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria. Al termine della votazione dei giurati l'Italia era 6ª con 134 voti, poi con i voti del pubblico ha scalato una posizione chiudendo al quinto posto con un totale di 281 punti.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Eurovision 2026 | RECAP ALL 35 SONGS
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