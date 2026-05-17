Eurovision 2026 | i voti dati e presi dall' Italia Ecco chi ha scelto Sal Da Vinci

Durante l'Eurovision 2026, sono stati resi noti i risultati relativi ai voti provenienti dall’Italia e dalle altre nazioni partecipanti. La giuria italiana ha assegnato un certo punteggio a diversi concorrenti, mentre anche le giurie di altri paesi hanno comunicato le loro preferenze. Tra i nomi che hanno ricevuto voti dall’Italia si trova Sal Da Vinci, che ha ricevuto un certo numero di punti. La distribuzione dei punteggi è stata pubblicata ufficialmente e può essere consultata per analizzare le preferenze di ciascuna giuria.

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