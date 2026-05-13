Durante la sua esibizione all’Eurovision 2026, Sal Da Vinci indossava un abito da sposa con una gonna tricolore, realizzato da un noto stilista. La creazione è stata firmata da un noto designer di moda italiana, che ha collaborato con la ballerina coinvolta nella performance. La performance si è conclusa con un momento in cui tutto si è fermato, lasciando un segno visibile sulla scena.

C’è un istante preciso, durante la performance di Sal Da Vinci all’ Eurovision 2026, in cui tutto si arresta. Le luci si abbassano, la musica sospende il respiro e poi – come in una sfilata d’alta moda – appare Francesca Tocca. Non è solo una ballerina, ma una visione: eterea, magnetica, avvolta in un magnifico abito da sposa. Accanto alla voce dell’artista napoletano, che con Per sempre sì trasforma il palco in un altare contemporaneo, la sua presenza diventa il punto focale della narrazione. Il suo ingresso è costruito come un climax cinematografico, ma è la moda a dominare la scena. Il velo fluttua, il bianco si accende sotto i riflettori, la silhouette si impone con una grazia teatrale che cattura lo sguardo e lo trattiene.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, chi ha firmato l’abito da sposa con la gonna tricolore di Francesca Tocca

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