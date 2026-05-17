L’Eurovision 2026 si è concluso con un risultato inaspettato, segnando la vittoria di un artista italiano. La sua esibizione ha attirato l’attenzione per aver portato una canzone di stile popolare e sentimentale, distinta rispetto alle performance più spettacolari e provocatorie degli altri partecipanti. La competizione ha visto una forte presenza di effetti speciali, ritmi veloci e provocazioni, mentre l’artista italiano ha presentato un approccio più semplice e diretto. La decisione della giuria e del pubblico ha portato alla sua vittoria finale.

Doveva essere la sorpresa italiana dell’ Eurovision 2026, il cantante capace di riportare una melodia popolare e sentimentale dentro una competizione dominata da effetti speciali, provocazioni e ritmi ossessivi. Alla fine però per Sal Da Vinci arriva una delusione difficile da nascondere. L’Italia chiude soltanto al quinto posto, mentre a trionfare è la Bulgaria con Dara e il tormentone “Bangaranga”. A Vienna la finale dell’ Eurovision Song Contest si è trasformata nell’ennesima celebrazione del pop europeo più estremo e spettacolare. Fuoco, scenografie iper costruite, acrobazie e performance sopra le righe hanno dominato la serata. In questo contesto, la scelta italiana di puntare su “Per sempre sì”, una canzone romantica e profondamente legata alla tradizione melodica, sembrava poter rappresentare un’alternativa forte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Eurovision 2026, chi ha vinto: pazzesco!

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