Eurovision Song Contest 2026 vincitore | chi ha vinto la classifica finale

Da tpi.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione del 2026 dell’Eurovision Song Contest si è conclusa il 16 maggio con la trasmissione della finale su Rai 1. A vincere l’evento è stato annunciato al termine della serata, ma al momento non sono ancora stati diffusi i dettagli sulla classifica finale o sul nome del vincitore. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi paesi, con esibizioni che si sono svolte durante tutta la serata, lasciando ancora da conoscere i risultati ufficiali.

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Eurovision 2026, vincitore: chi ha vinto il Song Contest, la classifica. EUROVISION 2026 VINCITORE – Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026, al termine della finale del 16 maggio trasmessa su Rai 1? A trionfare è stato. IN AGGIORNAMENTO.. Classifica. Ma qual è la classifica finale dell’Eurovision Song Contest 2026? Scopriamola insieme: IN AGGIORNAMENTO. Streaming e tv. Abbiamo visto il vincitore della finale dell’Eurovision Song Contest 2026, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 16 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 20,35. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. 🔗 Leggi su Tpi.it

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