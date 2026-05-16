Eurovision Song Contest 2026 vincitore | chi ha vinto la classifica finale

L’edizione del 2026 dell’Eurovision Song Contest si è conclusa il 16 maggio con la trasmissione della finale su Rai 1. A vincere l’evento è stato annunciato al termine della serata, ma al momento non sono ancora stati diffusi i dettagli sulla classifica finale o sul nome del vincitore. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi paesi, con esibizioni che si sono svolte durante tutta la serata, lasciando ancora da conoscere i risultati ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui